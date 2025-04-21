Начальник ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что в последнюю неделю захватчики значительно активизировали обстрелы Херсонщины, изменив тактику атак. По его словам, сначала ВС РФ сбрасывают на населенные пункты в регионе авиационные бомбы, после чего наносят по ним удары из артиллерии, пишет издание «НБН».

Прокудин объяснил жителям области, что соответствующая стратегия оккупантов говорит о том, что после первого прилета ситуация остается опасной. Поэтому важно не оставлять сразу безопасное место, лучше находиться в укрытии дольше.

Также чиновник призвал не снимать на фото и видео последствия атак и не публиковать места попадания в Сети – враг может использовать такие кадры и данные для корректировки огня. Такие действия подвергают опасности население и службы, которые приезжают на места ликвидировать последствия ударов.

Напомним, военный эксперт рассказал, что происходит на Лиманском направлении, где сложилась наиболее сложная ситуация.