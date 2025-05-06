Руководитель ЦПД высказался о планах россиян на Херсонщину. По его словам, ранее оккупанты готовились и пытались форсировать реку Днепр, однако защитники смогли «отминусовать» достаточное количество десанта ВС РФ, информирует издание «НБН».

Коваленко отметил, что о намерениях захватчиков повторить определенные действия давно известно. ВСУ понимают потенциальные возможности армии Путина и готовы уничтожать ее на этом направлении.

Лейтенант призвал не забывать, что желание россиян и их возможности – это разные вещи, они хотят полностью захватить нашу страну, однако Силы обороны не дают и не дадут им реализовать этот план.

Напомним, офицер водолазного отряда «Омега» НГУ Юрий Ткачук сообщил, что враг готовит десантную операцию в Херсонской области. Военный рассказал, что на Кинбурнской косе замечены 300 лодок оккупантов.

Ранее в Силах обороны сообщили об активизации захватчиков в районе Покровска на Донетчине.