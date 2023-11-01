Во временно захваченном Крыму около 09:50 объявили тревогу, оккупанты перекрыли движение по мосту в Керченском проливе. В Сети начали публиковать кадры густого дыма, который поднялся над объектом, информирует «НБН».

В одном из пабликов РФ предположили, что Крымский мост окутала дымовая завеса для его защиты, а захватчики якобы проводят там учения. В то же время Telegram-канал «Чп / Севастополь» начал разгонять информацию о пролете ракет со стороны материковой части Украины.

Один из Z-пропагандистов сообщил о якобы запуске крылатых ракет Storm Shadow/SCALP бомбардировщиками Су-24М, указав возможными направлениями для удара Бердянск, юг оккупированной Донетчины, восток Крыма и Керченский мост.

Ранее на спутниковых снимках военного аэродрома «Саки» в Крыму обнаружили следы пожара.