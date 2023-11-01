В эфире национального телемарафона Игнат сообщил детали атаки ВС РФ на Украину 1 ноября. По его словам, ночной обстрел был похож на предыдущие, однако на этот раз россияне увеличили количество средств, направленных против нашей страны, информирует «НБН».

Представитель ВС ВСУ отметил, что тревога была объявлена в большинстве регионов, «освободители» во время атаки сделали акцент на Полтавской области.

Полковник рассказал, что россияне запускали ударные беспилотники в несколько волн. БПЛА выходили группами, после разделялись на пары или летели поштучно вплоть до регионов на западе страны. Оккупанты пытались не только нанести удар, а и отыскать слабые места в нашей ПВО.

Отметим, что ночью «вторая армия мира» обстреляла Кременчуг. В Полтавской областной военной администрации сообщили последствия вражеского удара.