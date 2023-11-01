О том, что российские войска вторжения, практически сразу после результативного удара по территории вышеуказанного аэродрома, переместили вертолеты Ка-52 и Ми-8 в Таганрог (РФ), пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт военного аналитика Брейди Африка (Brady Africk).

В частности, на этих кадрах, снятых со спутника, видно — 31-го октября «вторая армия мира» сосредоточила на авиационной базе в Таганроге не менее 21-го вертолета Ка-52 и Ми-8.

Предполагается, что россияне намерены использовать Таганрог (здесь есть авиаремонтный завод) не столько как новую взлетную площадку для ударных вертолетов, но и как некий «перевалочный пункт» для восстановления поврежденных «бортов», если последуют новые удары ATACMS со стороны Украины.

Ранее мы писали о том, что в Сеуле раскрыли количество боеприпасов, которое Пхеньян передал Москве для войны в Украине.