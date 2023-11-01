Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале издания Bild.

Отмечается, что рашисты сооружают новые и новые укрепления по всему периметру линии фронта в Украине.

По мнению автора материала, такие оборонные участки могут стать проблемой для Сил обороны Украины, которые продолжают контрнаступательные операции.

Россияне продолжают укреплять эту серьезную линию обороны. Мы заметили очень много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать, — написал автор.

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Минобороны РФ о том, что Шойгу якобы явился на фронт в Украине.