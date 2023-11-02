В колонке для издания The Economist военачальник сообщил, что боевые действия в Украине перешли на новый этап, который называется «позиционная» война статического и изнурительного боя, информирует «НБН».

По словам генерала, в отличие от «маневровой» войны движения и скорости, новая фаза боевых действий пойдет на пользу стране-агрессору, позволив ей восстановить военную мощь. Это является серьезным вызовом для Украины, поскольку затягивание выгодно для россиян.

Залужный напомнил, что для победы Украины в войне ей необходимо предоставить основное оружие – ракеты и снаряды. Также защитникам для эффективного проведения крупномасштабных наземных операций важно установить контроль над небом. До 24 февраля 2022 года у ВСУ было 120 единиц боевой авиации, из которых лишь одна треть самолетов была пригодна для использования.

Главнокомандующий армии Украины добавил, что БПЛА оккупантов взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации для разведки и нанесению авиаударов. Поэтому ВСУ также нуждаются в большом количестве дронов.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский назвал одну из ключевых политических целей Украины до конца года.