Ссылаясь на рассказы очевидцев, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в 09:30 во временно оккупированном Севастополе произошел «хлопок» напротив ТЭЦ.
В сообщении уточняется, что в районе взрыва также расположены промышленные предприятия, в частности асфальтовый завод, информирует «НБН».
Также Telegram-канал показал первые кадры утренней «бавовны» в Севастополе.
Напомним, 1 ноября россияне паниковали из-за атаки Украины на Крымский полуостров. В Сети рассказали, какие объекты российских захватчиков на юге страны поразили ракеты.