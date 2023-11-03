Ссылаясь на рассказы очевидцев, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в 09:30 во временно оккупированном Севастополе произошел «хлопок» напротив ТЭЦ.

В сообщении уточняется, что в районе взрыва также расположены промышленные предприятия, в частности асфальтовый завод, информирует «НБН».

Также Telegram-канал показал первые кадры утренней «бавовны» в Севастополе.

Напомним, 1 ноября россияне паниковали из-за атаки Украины на Крымский полуостров. В Сети рассказали, какие объекты российских захватчиков на юге страны поразили ракеты.