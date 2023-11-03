В интервью изданию «РБК-Украина» представитель украинской военной разведки сообщил, что россияне могут производить ежемесячно по несколько десятков ударных БПЛА, информирует «НБН».

Юсов объяснил, что в РФ продолжают крупноузловую сборку из иностранных комплектующих, а также собственное производство. При этом захватчики не достигают поставленных планов по выпуску беспилотников. Самостоятельно россиянам удается производить в месяц несколько десятков аналогов «Шахедов».

Спикер ГУР МОУ добавил, что Москва продолжает развивать производство БПЛА в Республике Татарстан, где строится крупный завод. Однако пока страна-агрессор не смогла выйти на полноценные мощности выпуска дронов.

Напомним, СМИ заявили о том, что Иран поставил на паузу поставки «Шахедов» в Российскую Федерацию.