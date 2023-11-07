Как информирует «НБН«, об этом сказано в сообщении местных Telegram-каналов. Также в Сети было опубликовано видео «прилетов».

Центр Донецка сейчас, — отмечается в посте.

Кроме того, местные жители опубликовали фотографии, на которых виден дым после «прилетов». Вместе с тем в городе также может работать система ПВО.

Telegram-каналы сообщают, что якобы из-под завалов в центральной части города достают людей. Официальная информация по этому поводу отсутствует.

Как известно, россияне захватили областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Следует отметить, что ранее представители спецназа украинской разведки обнаружили и уничтожили очередной склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке. В то же время масштабный пожар был зафиксирован в одном из районов Донецка вечером 31 октября. Произошло возгорание цистерн с горючим.

Напомним, ранее мы уже писали, что ночью в Крыму были взрывы.