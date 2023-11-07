В эфире Радио NV представитель ГУР МОУ прокомментировал возможную причастность государства-террориста к гибели помощника главнокомандующего украинской армии, информирует «НБН».

Юсов отметил, что расследование трагического инцидента будет особо тщательным, учитывая, что к нему приковано внимание общественности и украинцы будут контролировать этот процесс. Он заверил, что ответы на все вопросы относительно гибели Частякова будут получены.

Спикер украинской военной разведки подчеркнул, что в независимости от этого трагического события РФ пытается совершать такого рода преступления на территории нашей страны – покушения на жизнь и диверсии, по предотвращению которых ведется работа.

Напомним, что майор Частяков погиб от взрыва гранаты в своем доме в Киеве. СМИ показали фото с места трагедии.