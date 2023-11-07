Как сообщает «НБН«, об этом проинформировали в пресс-службе 108 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ в соцсетях. Также было обнародовано соответствующе ВИДЕО.

Как правило, чтобы противник вышел из поселка, необходимо проводить активные действия штурмовых подразделений. Однако в этот раз результат удалось достичь только слаженными действиями беспилотников и артиллерии, — сообщили военнослужащие.

Также известно, что несколько точных ударов FPV дронов повредили личный состав врага, который находился в одном из поселков серой зоны. В свою очередь россияне показали жест доброй воли (отступили в состоянии паники) и опять получили несколько поражений. Кульминацией стал подбитый транспорт, который приехал за оккупантами.

По информации военных, теперь поселок снова оказался в серой зоне, вражеское подразделение разбито, а потерь среди бойцов ВСУ нет.

Это опять подтверждает тезис — дроны помогают спасти жизни наших воинов. А результат: донатьте на сборы дронов и верьте в ВСУ, — заявили военные.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский заявил, что нужно ВСУ, чтобы защитники Украины гораздо быстрее продвигались на фронте.