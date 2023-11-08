Маломуж заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин до конца года хочет полностью оккупировать Донетчину, Луганщину и зайти в Харьковскую область. Ради достижения этой цели глава РФ не жалеет резервов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам экс-главы Службы внешней разведки, сейчас ВС РФ сосредоточились на захвате Авдеевки. На этом направлении и под Бахмутом захватчики постоянно осуществляют штурмы, которые сопровождаются огромными потерями «второй армии мира».

Генерал подчеркнул, что «освободители» на востоке Украины не хотят продвигаться вперед, однако их «мотивируют» выполнять задания, угрожая расстрелом. Малоподготовленных солдат бросают на фронт, а за ними идут спецназовцы, которые пытаются захватить хоть что-то.

Ранее военный сообщил о ситуации в Авдеевке, заявив, что она находится в полуокружении.