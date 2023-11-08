Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, об этом заявил политический советник главы венгерского премьера Балаш Орбан.

Венгрия постоянно выступала за сближение Украины с Европейским Союзом, – отметил он. Однако все изменил жестокий языковой закон, добавил Орбан.

Мы намерены блокировать до момента полного решения проблемы, – так Орбан ответил на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также чиновник добавил, что новое законодательство якобы сделало жизнь венгров в Украине невыносимой.

Будапешт критикует недавно введенный в Украине закон, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать минимум 70 процентов образования на украинском языке. Это значит, что дети, которые растут в венгерскоязычных семьях в Украине, будут существенно отставать в учебе, говорят в Венгрии.

Мы с этим не смиримся… У Венгрии совершенно четкая позиция: пока есть этот закон, нельзя начинать дискуссии с украинцами об их интеграции в Европейский Союз, – подчеркнул Балаш Орбан.

Напомним, ранее мы уже писали, что в Украине прпа