Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», вчера, седьмого ноября, в комитете представителей Конгресса США большей частью голосов был поддержан двухпалатный и двухпартийный проект закона о применении замороженных активов Российской Федерации для помощи Украинскому государству.

Дословно из обнародованного заявления:

Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка российской федерации и другие суверенные активы российской федерации.

Согласно словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, внесшего соответствующий документ на рассмотрение, этот законопроект требует от администрации Байдена передать Украине замороженные суверенные активы страны-агрессора.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия пригрозила Евросоюзу конфискацией активов.