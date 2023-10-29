Как информирует «НБН», такое заявление в ТГ-канале обнародовал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В частности, он заявил, что целый ряд европейских политиков во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящиеся удержаться на собственных местах и, принимая к вниманию плохое финансовое положение своих стран, в очередной раз начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева.

Согласно словам Володина, такого рода решение потребует от России симметричного ответа, а именно – конфикации активов Евросоюза.

Напоследок Володин заявил, что в таком случае, будут конфискованы гораздо большие активы, принадлежащие недружественным государствам, чем российские замороженные на территории ЕС.

Напомним, ране Игорь Гиркин назвал спикера Госдумы Володина гомосексуалистом.