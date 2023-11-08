Во время брифинга в среду, 8 ноября, представитель ВМС ВСУ объяснил, почему российские захватчики начали чаще наносить удары по Одесской области баллистическим оружием, информирует «НБН».

Плетенчук объяснил, что набор инструментов зависит от целей и ситуации. По всей видимости «освободителям» сложно загружать крылатые ракеты «Калибр», когда они находятся в Севастополе, а корабли в Новороссийске.

Спикер Военно-морских сил также предположил, что возможно «вторая армия мира» начала активнее применять для атак на Одесчину баллистику, поскольку такие ракеты сбивать на юге Украины сложнее, чем «Калибры».

Напомним, в ночь на 6 ноября армия Путина обстреляла Одессу. В ОК «Юг» объяснили, почему россияне ударили по центру города и куда на самом деле они целились.