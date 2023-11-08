Как информирует «НБН», в ОК «Юг» сообщили, что в результате преступных действий России, ранения получили несколько иностранцев из судна, а также работников порта. Еще один работник порта, к сожалению, скончался от полученных ранений.

Таким образом, Россия продолжает свой террор гражданского судоходства. Враг нанес коварный удар противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации РФ в Черном море. Ракета попала в надстройку гражданского судна, которое в момент захода в порт было под флагом Либерии.

Также на судне были еще трое граждан Филиппин. Один из них получила ранения и в настоящий момент находится в одном из медицинских учреждений. От удара погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе по Керчи.