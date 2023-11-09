Советник городского главы Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня утром был нанесен удар по базе путинских оккупационных сил во временно захваченном Скадовске, информирует «НБН».

Андрющенко пишет, ссылаясь на рассказы очевидцев, что «бавовна» посетила место дислокации «второй армии мира» в базе «Лотос» около 09:20.

Напомним, что вчера во временно оккупированном Луганске украинская разведка и движение сопротивления отправили на «концерт Кобзона» главаря боевиков, «депутата Верховного совета ЛНР» Михаила Филипоненко. В ГУР МОУ сообщили подробности операции по уничтожению террориста.