В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ обратил внимание на то, что армия Путина использует небольшое количество средств во время ударов, однако атакует Украину почти каждую ночь, информирует «НБН».

По словам Игната, такие действия российских захватчиков напоминают тактику «тысячи порезов». «Освободители» при помощи регулярных запусков ударных беспилотников пытаются «больно резать, кусать» нашу страну, обеспечивая себе какие-то определенные результаты.

Ранее представитель Воздушных сил сообщил, какое оружие путинские оккупационные силы начали чаще применять для атак на Украину.