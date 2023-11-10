Чиновник сообщил, что после «бавовны» на месте дислокации «освободителей» в Скадовске, в городе тревожные настроения захватчиков усилились, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Яковлева, враги также видят активность партизан, поэтому начинают чаще проверять местных. При этом жители Скадовска умеют соблюдать базовые правила безопасности, что помогает им приспособиться к таким проверкам.

Например, люди перед выходом на улицу оставляют телефоны дома. Также они предпочитают обмениваться информаций друг с другом при личном общении.

Городской глава добавил, что почти ко всем украинцам, которые остаются во временно захваченных населенных пунктах, приходили представители спецслужб РФ, чтобы выведать больше информации о них.

Параллельно с репрессиями «освободители» в оккупации стараются показывать картинку «мирной жизни» после прихода РФ, еженедельно устраивая какие-то «праздники», например, недавно они отмечали день криминалиста.

Напомним, вчера СМИ сообщили о ракетном ударе по базе захватчиков в Скадовске, сообщив о потерях ВС РФ.