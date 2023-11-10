В пресс-службе украинской военной разведки рассказали, что 1 ноября во временно захваченном Симферополе мобилизованные граждане страны-агрессора нанесли тяжкие телесные повреждения своему заместителю командира полка Мусурбекову, информирует «НБН».

Как сообщили в ГУР МОУ, группа мобилизованных россиян 20-й мотострелковой дивизии, которая входит в 8 армию южного военного округа вооруженных сил страны-агрессора, забила офицера до смерти. Мусурбеков от полученных травм скончался в больнице 7 ноября.

Путинские солдаты, которых подозревают в убийстве полковника, сбежали из Симферополя в Краснодарский край РФ, переодевшись в гражданское.

Напомним, на днях в Луганске ликвидировали одного из главарей террористов «народной республики». У Буданова раскрыли детали операции по уничтожению «депутата ЛНР» Михаила Филипоненко.