В эфире национального телемарафона представитель ВМС ВСУ объяснил перерыв в использовании «Калибров» армией Путина. Он напомнил, что на сегодня в Черном и Азовском морях находится по одному кораблю захватчиков, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, враг вынужден периодически перебрасывать свои корабли из Новороссийска в Туапсе, чтобы менять их место стоянки. Судам оккупантов не хватает причального фронта в Черном море. При этом логистика по обслуживанию плавсредств остается во временно захваченном Севастополе.

В связи с этим у «освободителей» возникла логистическая проблема, которая отразилась на возможности путинских оккупационных сил применять «Калибры» для атак на Украину. Враг не может загружать эти ракеты в Новороссийске, а делать это в крымском городе опасно.

Соответственно из-за этого возникла пауза в использовании этого оружия против нашей страны. Представитель ВМС добавил, что, кроме того, ВС РФ в ожидании зимы стараются накопить «Калибры», так как ВПК страны-агрессора не способен выпускать эти ракеты в нужном им количестве.

Ранее заместитель Буданова сообщил, сколько ракет РФ произвела в прошлом месяце.