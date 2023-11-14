Пресс-секретарь кремлевского диктатора, комментируя отказ главы правительства Армении участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, выразил сожаление о решении Пашиняна.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание URA.RU.

Спикер российского лидера объяснил отказ премьер-министра тем, что у «глав правительств и государств в рабочем графике могут быть свои мероприятия». Песков заявил, что организация якобы не теряет актуальности, о чем свидетельствуют мероприятия в рамках ОДКБ. Представитель Кремля отметил, что эти встречи – хороший повод для обмена мнениями.

Ранее стало известно, что у Пашиняна и белорусского диктатора Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава правительства Армении заявил, что он не приедет в Минск на саммит ОДКБ.