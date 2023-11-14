В комментарии изданию LIGA.net представитель военной разведки сообщил, что спецслужбы страны-агрессора накануне атак армии Путина на Украину зимой собирают данные об объектах критической и военной инфраструктуры на территории нашего государства, информирует «НБН».

По словам Черняка, для этой цели силовики Российской Федерации вербуют украинских граждан. В то же время Служба безопасности Украины идет на опережение и работает над разоблачением коллаборантов-наводчиков еще на этапе их подготовки к преступлению, чтобы они не смогли выполнить задачи спецслужб государства-террориста.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что войска Путина пополняют запас ракет для ударов по Украине в отопительный сезон. У Буданова объяснили, к чему готовиться нашей стране зимой.