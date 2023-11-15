Вчера «вторая армия мира» атаковала ракетами Кропивницкий, Днепропетровскую и Одесскую области, по последней войска Российской Федерации с помощью авиации выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П, информирует «НБН».

В пресс-службе Сил обороны Юга Украины в среду, 15 ноября, сообщили, что, к счастью, управляемая ракета российских захватчиков попала в поле, поэтому атака обошлась без разрушений и пострадавших.

В сообщении сказано, что армия Путина в поисках новых маршрутов для обстрелов мирных украинских городов. Российские оккупанты испытывают жителей нашей страны на прочность, стойкость и выдержку, поэтому важно во время тревог соблюдать меры безопасности.

Напомним, спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк раскрыла, с чем связан удар «второй армии мира» ракетой Х-59 по Кропивницкому во вторник, 14 ноября.