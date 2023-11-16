Как информирует «НБН» об этом говорится в материале The Times of Israel со ссылкой на интервью начальника штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Герци Халеви.

Дословно из его заявления:

Мы очень близки к уничтожению военной системы (ХАМАС, — ред.), существовавшей на севере Сектора Газа. Мы завершим это. Нам еще предстоит кое-что доделать, но мы уже вплотную подошли к этому.

В это же время Халеви добавил, что ЦАХАЛ намерен продолжать собственную деятельность в Секторе Газа, если ему дадут такое разрешение, «во всех новых и новых районах, уничтожая командиров и боевиков ХАМАС и разрушая инфраструктуру».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Эрдоган обвинил Израиль в намерении уничтожить Газу.