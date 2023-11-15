Во время выступления перед членами своей партии глава Турции обвинил Израиль в том, что он якобы хочет тотально уничтожить Газу с ее жителями. По словам Эрдогана, Анкара будет принимать меры для того, чтобы политическое и военное руководство «террористической страны» предстало перед международным судом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Times of Israel.

В то же время для турецкого лидера боевики ХАМАСа, которые напали на Израиль 7 октября, являются «бойцами сопротивления» и «защитниками» своей земли и народа.

Отметим, что ранее в конце октября Эрдоган отменил свой визит в Израиль и отказался признавать ХАМАС террористической организацией. Политолог Владимир Фесенко объяснил, что стоит за скандальными высказываниями президента Турции о войне на Ближнем Востоке.