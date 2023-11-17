Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне Запоріжжя».

Так, в материале написано следующее:

В Запорожье можно услышать звуки взрывов.

Стоит отметить, что ранее в Запорожье можно было услышать сигнал воздушной тревоги, что означало об очередной воздушной атаке ракетами, или БПЛА-камикадзе.

В свою очередь, председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко проинформировал о вражеских беспилотных летательных аппаратах, которые в тот момент находились в небе над городом.

Что интересно, никаких официальных данных о причинах инцидента в настоящее время нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в дневное время от взрывов содрогался оккупированный Донецк.