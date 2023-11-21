Во вторник, 21 ноября, руководитель Минобороны Украины во время совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Борисом Писториусом ответил на вопрос журналистов относительно смены топ-командующих ВСУ, информирует «НБН».

По словам министра, решения об увольнении Наева и Тарнавского не было, однако, если появятся соответствующие распоряжения, общественность об этом проинформируют. Умеров добавил, что руководство страны делает все возможное для достижения ВСУ большей эффективности.

Напомним, 12 ноября издание «Украинская правда», ссылаясь на источники, заявило, что в оборонном ведомстве рассматривают увольнение Наева, Тарнавского и командующего Медицинскими силами Татьяну Остащенко. О замене последней на Анатолия Казмирчука стало известно 20 ноября.

Ранее Умеров отказался раскрывать причины увольнения бывшего командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.