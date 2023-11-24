В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил отметил, что три БПЛА – не самое маленькое количество, иногда «вторая армия мира» атаковала Украину всего одним «Шахедом», информирует «НБН».

Как объяснил спикер ВС ВСУ, «вторая армия мира» выпустила по нашей стране в ночь на 24 ноября всего три беспилотника, поскольку оккупанты хотели, чтобы население беспокоилось из-за тревог, чтобы украинские военные работали в боевом режиме.

Полковник отметил, что даже если на радаре летит одна точка – это может быть, как один БПЛА, так и группа, поэтому Воздушные силы всегда сообщают об угрозе группы беспилотников.

По словам Игната, в этот раз дроны-камикадзе направлялись в Хмельницкую область. Все БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Также спикер ВС ВСУ объяснил, с чем связаны длительные тревоги из-за запуска «Шахедов».