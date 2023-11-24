Березовец объяснил, что активизация атак в период холодов – наступательная концепция путинских оккупационных сил. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации принадлежат к числу тех армий, которые научены проводить наступления и держать оборону зимой.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Офицер ВСУ объяснил это тем, что жители страны-агрессора привыкли к холодам, так как российский климат таков, что между зимой и летом особой разницы нет. Поэтому захватчики активизируются с существенным похолоданием.

Березовец напомнил, что в прошлом году войска государства-агрессора начали наступление на Бахмут Донецкой области в декабре. Он обратил внимание на то, что армия Путина активизировала атаки на Авдеевском, Купянском и других направлениях с наступлением холодов.

Военный добавил, что активизации наступательных операций ВС РФ способствует и замерзание почвы, поскольку бронетехнике легче ездить по бездорожью, когда земля затвердевает.

Напомним, глава Авдеевской ГВА рассказал об особенностях третьей волны атак россиян на город.