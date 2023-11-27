Британская разведка, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ, сообщила, что в среднем «вторая армия мира» в течение ноября лишается 931 человека в сутки, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В сводке отмечается, что ранее самым смертоносным месяцем для войск страны-агрессора был март этого года. Тогда путинские оккупационные силы в сутки теряли в среднем 776 человек, в частности из-за активного наступления на Бахмут Донецкой области.

Разведка Великобритании считает данные Генерального штаба Украины о многочисленных потерях российских захватчиков правдоподобными, во многом активная ликвидация «освободителей» на фронте связана с их многочисленными штурмами Авдеевки Донецкой области с начала октября.

Ранее СМИ рассказали об абсурдном плане кремлевского диктатора Владимира Путина по восстановлению потерь техники ВС РФ, который сильно удивил главу Генштаба оккупантов Валерия Герасимова.