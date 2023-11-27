В интервью изданию OBOZ.UA Романенко прокомментировал активные попытки «второй армии мира» взять под контроль Авдеевку с массовыми потерями живой силы и техники, информирует «НБН».

По словам бывшего замглавы Генштаба ВСУ, россияне продолжают штурмовать город, так как президент-агрессор Владимир Путин принял соответствующее политическое решение. Диктатор установил главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову срок захвата города до 4 ноября, однако оккупанты задачу не выполнили.

Генерал утверждает, что дальнейшее наступление войск государства-террориста на Авдеевку будет зависеть от ряда факторов, в частности от погодных условий, которые сейчас не способствуют проведению таких операций.

Романенко отметил, что пока ВСУ продолжат удерживать город, если у них будет возможность сохранять над ним контроль, учитывая ситуацию с ресурсами, потерями и перспективами.

Экс-замглавы Генштаба Украины добавил, что в Авдеевке повторяется сценарий Бахмута – преобладание политической составляющей наступления ВС РФ над военной. Тогда оккупанты бросили все силы на захват города-крепости, что с военной точки зрения не принесло им никаких результатов.

Ранее глава Авдеевской ГВА рассказал, чем третья волна наступления захватчиков на город отличается от предыдущих.