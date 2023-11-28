Как информирует «НБН», источники издания «Украинская правда» в силовом блоке проинформировали, что Марианну, жену главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, отравили тяжелыми металлами. К счастью, она жива. Более того, она уже прошла первый курс соответствующего лечения.

Дословно из обнародованного сообщения:

Касательно супруги Кирилла Буданова (по отравлению) – это правда. Она озвучивала жалобы на плохое самочувствие. В итоге были сданы анализы, по результатам которых и было сделано заключение об отравлении.

Источник сообщил, что скорее всего, жена Буданова была отравлена через пищу.

Однако сейчас ей уже лучше, и первый этап лечения уже пройден. И поскольку супруга Кирилла Буданова небольшого роста и с маленьким весом, то отравление у нее проявилось раньше обычного. Еще отравление было подтверждено у нескольких сотрудников. Но они просто огромные по телосложению и ничего за собой не замечали. Однако сейчас они тоже проходят курс лечения, — подчеркнул источник.

Буданов с женой. ФОТО — «Настоящее время»

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Буданова пояснили паузу в обмене военнопленными с Россией.