Как информирует «НБН», сейчас в ВСУ проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военнослужащих, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степного. Об этом информируют ТГ-канал DeepState, представитель ОСУВ «Таврия» Александр Штупун в комментарии «Украинской правде».

ТГ-канал обнародовал видео, на котором видно, как целая группа военных расстреливает двух других военнослужащих, которые выходят из блиндажа с поднятыми руками и один из которых держит руки за головой.

Согласно данным DeepState, это случилось вблизи Степного, когда вражеские силы зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона.

Дословно из обнародованного сообщения:

Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки кацапы наткнулись на блиндаж, в котором сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, … просто расстреляли обоих.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что танкисты ВСУ расстреляли позиции оккупантов и успешно покинули поле боя.