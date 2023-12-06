Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения Генштаб ВСУ и СтратКом ВСУ, сегодня, шестого декабря, подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли удар по одному вертолету, одному ЗРК, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному составу боеприпасов и двум артиллерийским средствам россиян. Также было опубликовано видео уничтожения вражеского вертолета.

Данные СтратКома говорят о том, что пилоты беспилотников Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ по вертолету россиян близ Лимана. По утверждению источников ресурса, вертолет был «функционально уничтожен».

Помимо того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на протяжении последних двадцати четырех часов авиация сил обороны нанесла одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три по ЗРК врага, а также один удар по пункту управления.

Напомним, ранее мы писали и публиковали видео о вечерней работе ПВО Украины по вражеским «Шахедам».