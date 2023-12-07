Тимочко допускает единственный сценарий для проведения демобилизации в стране во время войны – если Украина решила капитулировать. Намного лучше наладить ротацию, чтобы защитники могли отдохнуть и набраться сил, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам бойца ВСУ, демобилизация может быть опасной для страны, поскольку в таком случае нужно будет время для набора людей, их обучения, ротаций в частях и соединениях. Эти процессы займут месяцы, такую работу осуществить в короткий срок невозможно.

Военный подчеркнул, что политикам нужно осторожно делать заявления на эту тему, грамотно подходить к ситуации и предварительно обсуждать все предложения с командованием ВСУ.

Тимочко отмечает, что пока призывы к проведению демобилизации выглядят как опасная политическая игра, в которую втягивается общество, ведь народные избранники сейчас думают, как понравиться избирателям.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условия для рассмотрения властями вопроса о проведении демобилизации.