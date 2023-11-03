В интервью изданию LIGA.net чиновник сообщил, что пока не было приняты какие-либо нормативно-правовые акты, которые касаются демобилизации в Украине, информирует «НБН».

Секретарь СНБО объяснил, что решение о проведении демобилизации должны рассматривать члены Ставки верховного главнокомандующего, в частности, те, кто имеет отношение к военному аппарату, могут внести соответствующее предложение. Однако пока что представители руководства ВСУ такой документ не подавали.

Данилов также высказался о том, что отсутствие решение о демобилизации может взорвать украинское общество. По его мнению, усталость есть и люди хотят отдыха. При этом защитники имеют передышки, бригады отправляют на восстановление. Однако есть и бойцы, которые очень хотят воевать и их не вытащить с фронта.

Секретарь СНБО выразил надежду на то, что после этого интервью члены Ставки внесут соответствующие предложения и определят правила демобилизации.

Напомним, что в июле глава государства подписал закон о демобилизации контрактников и мобилизованных.