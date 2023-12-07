В эфире национального телемарафона представитель военной разведки подтвердил факт ликвидации предателя Украины, обратившись к другим коллаборантам. Юсов посоветовал помощникам оккупантов, военным преступникам избрать самый безопасный путь – сдаться украинскому правосудию, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ заверил, что в таком случае предатели могут рассчитывать на соблюдение их прав, безопасность и регулярное питание, добавив, что нахождение на территории государства-террориста является для них опасным. Юсов напомнил, что преступники не смогут избежать справедливого наказания.

Также представитель военной разведки объяснил, почему мало кадров с места ликвидации скандального экс-нардепа. По его словам, этот инцидент для рупоров путинского режима является достаточно болезненным. Одиозный коллаборант долгое время был лицом пропаганды РФ, поэтому российские псевдожурналисты чрезмерно популяризируют эту ситуацию.

Отметим, что в Сети появились новые подробности ликвидации Кивы.