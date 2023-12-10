Как информирует «НБН, такое заявление озвучил генерал-полковник, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в ТГ-канале.

Известно, что Сырский провел совещание с командирами подразделений, которые держат оборону на Восточном направлении. В ходе мероприятия командованием было проанализировано обстановку и рассмотрено варианты дальнейших действий.

В своем сообщении Сырский подчеркнул:

На Востоке Украины ситуация по настоящее время остается сложной. Оккупанты не прекращают наступательные действия по всей линии фронта.

Кроме того, в ходе совещания командующий Восточной группировкой войск вместе с командирами приняли необходимые решения для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни воинов Украины и рационального использования боеприпасов.

Важно подчеркнуть, что наиболее тяжелые бои на Востоке Украины сейчас происходят вокруг Авдеевки, Бахмута, а также Купянска.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по словам ВСУ, Авдеевка находится в полуокружении.