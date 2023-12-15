Как информирует «НБН», об этом Тюрин написал на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно его сообщению, ПВО работало в Шепетовском районе.

Также в своем сообщении Тюрин обратился к местному населению с призывом оставаться в укрытиях.

Всему этому предшествовало сообщение, которое поступило от военнослужащих, которые в 23 часа 38 минут сообщили, что в Хмельницкой и Винницкой областях зафиксированы полеты «Шахедов».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что минувшей ночью силы ПВО Украины уничтожили 41 из 42 выпущенных «Шахедов».