Во время «прямой линии» президент-агрессор заявил, что в Украине воюет 617 000 оккупантов. По словам Юсова, глава Кремля соврал, и на фронте находится меньшее количество захватчиков, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона представитель военной разведки объяснил, что Путин озвучил искаженные данные о численности своих войск в нашей стране, чтобы «мотивировать» граждан РФ, оказать информационное давление на украинцев и продолжить пугать другие государства.

Спикер ГУР МОУ заявил, что в нашей стране воюют 450 000 захватчиков и это не та цифра, которую назвал во время вчерашней пресс-конференции «человек, похожий на Путина».

В то же время аналитики ISW нашли другое объяснение умышленному завышению президентом-агрессором численности оккупационных войск в Украине.