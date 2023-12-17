Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bild.

Дословно из обнародованного сообщения:

120-мм минометы Rak были установлены на колесную бронированную платформу. Варшава обещала Киеву поставить двадцать четыре таких боевых транспортных средства еще в марте. При помощи этих боевых машин можно вести навесной огонь с расстояния до двенадцати километров.

Данные машины в реальности помогут спасти жизни украинским минометчикам, поскольку они смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони.

Важно, что после того, как боевая единица отстреляется, самоходный миномет может быстро покинуть позицию, а также уйти на безопасное расстояние. На прибывшие в Украину машины уже были установлены защиты против дронов – это железные сетки над башней.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Дания готовится передать Украине помощь на один миллиард евро.