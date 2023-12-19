Как информирует «НБН», о состоянии здоровья Марианны рассказал в эфире национального телемарафона представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Согласно его словам, состояние здоровья жены Буданова и других отравленных сотрудников приемлемое, но они продолжают лечение.

Дословно из обнародованного Андреем Юсовым сообщения:

Самочувствие у них приемлемое. Однако лечение они продолжают, хотя госпитализация уже закончена. Это весьма длительный курс лечения. Врачи вовремя заметили и предотвратили вероятные плохие последствия.

Юсов добавил, что все то, что касается расследования, то это не быстрый процесс. И как только будут какие-то результаты, которые можно будет публично озвучить, это сразу же будет сделано.

Напоследок он добавил, что после того, как в ГУР произошло такое отравление, были приняты все необходимые меры безопасности и сделаны все выводы.

Напомним, ранее мы уже писали о цели отравления супруги Буданова.