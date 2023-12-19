Пресс-служба ГУР МОУ сообщила, что в районе Купянска «освободители» массово страдают из-за «мышиной лихорадки». Заболевание носит вирусный характер, передаваясь к человеку от грызунов через прямой контакт с возбудителем, вдыхание пыли мышиных экскрементов или ее попадания в продукты питания, информирует «НБН».

В разведке объяснили, что на первом этапе течения «мышиной лихорадки» она напоминает обычный грипп. Однако помимо головной боли, повышения температуры тела до 40 градусов, снижения давления путинские солдаты страдают от других симптомов – кровоизлияния в глазах, сыпи, тошноты, рвоты. Также заболевание поражает почки, в связи с чем захватчики жалуются на боль в пояснице и проблемы с мочеиспусканием.

Несмотря на вспышку «мышиной лихорадки» среди оккупантов, командование ВС РФ игнорирует критическую ситуацию. Военное руководство россиян считает, что бойцы просто пытаются «откосить» от участия в боевых действиях.

Ранее у Буданова объяснили, что цель активного наступления армии России на фронте заключается не только в захвате новых территорий.