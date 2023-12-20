Бельгийский адмирал в интервью изданию VRT обратил внимание на то, что страна-агрессор переключилась на военную промышленность и у европейских государств есть все основания для беспокойства, информирует «НБН».

По словам командующего армией Бельгии, язык Кремля и российского лидера «всегда неоднозначен». Хофман не исключает, что у руководства страны-агрессора после Украины могут возникнуть другие захватнические идеи, например, вторжение в Молдову или государства Балтии.

Военный считает, что сейчас Россия выглядит ослабленной из-за полномасштабной войны против Украины. Адмирал утверждает, что это временная ситуация и, особенно если государство-террорист победит, оно восстановит свою армию и военную машину.

Начальник штаба ВС Бельгии призывает европейские страны подготовиться к такому развитию событий и сделать все, чтобы защититься от россиян и иметь возможность осуществить контратаку.

Как сообщалось, аналитики ISW перечислили признаки готовности России к продолжительной войне против Украины.