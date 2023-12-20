Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» прокомментировал новость о возможном усилении мобилизации в Украине. Авторы публикации пишут, что захватчики запаниковали после того, как Зеленский высказался о наборе 400-500 тысяч людей в ВСУ, информирует «НБН».

Собеседники Telegram-канала среди оккупантов пожаловались, что при таком развитии событий им будет тяжело проводить так называемую «спецоперацию». Источник в Генштабе ВС РФ отметил, что россиянам «будет плохо», если в добавок к этому Киев получит оружие от западных партнеров.

По словам собеседника в оборонном ведомстве страны-агрессора, высказывание Зеленского о дополнительном призыве 400-500 граждан свидетельствует о том, что Украина «задумала что-то плохое». Он выразил недовольство тем, что пока в ВСУ набирают людей, Кремль не может назвать мобилизацию в РФ мобилизацией.

Напомним, во время «прямой линии» Путин заявил, что в РФ якобы нет необходимости в дополнительном наборе людей в оккупационные войска, похваставшись темпами мобилизации.