Как информирует «НБН» со ссылкой на Воздушные силы в ТГ-канале, в общей сложности были зафиксированы пуски 19 дронов-камикадзе. Силы и средства Воздушных сил и Силобороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Киевской областей уничтожили 18 из 19 вражеских целей.

Насколько известнро, вражеские дроны летели с мыса Чауда и Балаклавы, что в оккупированном Крымском полуострове.

Кроме того, россияне нанесли удар двумя зенитными ракетами с ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине. По предварительным данным, без пострадавших.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что поздним вечером, 19 декабря, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.