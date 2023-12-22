Главное управление разведки МО Украины опубликовало перехваченный разговор путинского солдата с женой. Россиянин пожаловался, что ликвидированных оккупантов никто не вытаскивает с поля боя, чтобы лишить их родственников компенсации, информирует «НБН».

«Освободитель» рассказал жене о 36-м полке, который заехал на позиции без техники и минометов. По словам захватчика, людей просто бросили на фронт.

Также россиянина возмущает вранье командиров, которые придумывают достижения на бумаге. Он объяснил, что в документах руководство указывает якобы захваченные армией Путина позиции, которые на самом деле контролируются Силами обороны.

«Зато вон по телевизору как гладко все», — жалуется «освободитель».

Напомним, искалеченный мобилизованный из Владивостока пожаловался, что его в третий раз отправляют на фронт в Украину.